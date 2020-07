E’ tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Ponte Morandi. Il grande evento ci sarà il 3 agosto, andiamo a vedere come si chiamaerà.

Sono quasi passati due anni dalla tragedia del Ponte Morandi. Infatti il 14 agosto del 2018, il ponte crollò parzialmente durante una giornata piovosa, provocando 43 morti ed 11 feriti. Una tragedia senza precedenti, che non solo tolse la vita a 43 persone, ma lasciò sfollate diverse famiglie. Infatti in seguito al crollo del ponte ci furono ben 556 sfollati.

Dopo aver fornito una nuova abitazione a coloro che erano rimasti senza casa, lo stato si è messo a lavoro per la ricostruzione del nuovo Ponte Morandi. Sono passati quasi due anni da quel maledetto 14 agosto ed adesso Genova è pronta a ripartire, con il nuovo ponte che collegherà la città. Andiamo quindi a vedere a che giorno e che ora verrà inaugurato il Ponte e come si chiamarà.

Ponte Morandi, arriva l’inaugurazione: cambia anche il nome

Così è stata fissata al 3 agosto la data per l’inaugurazione del nuovo ponte che collegherà la città ligure. Il nuovo viadotto autostradale, sul fiume Polcevera, prenderà il nome di “Genova San Giorgio” e verrà inaugura alle ore 18:30. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il sindaco di Genova, Marco Bucci.

Il primo cittadino del capoluogo ligure è pronto a tagliare il nastro sul viadotto progettato da Renzo Piano. Inoltre il sindaco ha concluso affermando che l’inaugurazione è stata concordata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 3 agosto sarà presente.

Da domenica 19 luglio, infatti, era iniziato il collaudo del ponte Genova San Giorgio. Solamente il 25 luglio si saprà se il nuovo tratto autostradale avrà superato i test di carico. Poi toccherà al Ministero dei Trasporti e Autostrade per l’Italia verificare la conformità. Il 27 luglio, invece, ci sarà un concerto per omaggiare le 43 vittime, al quale però non ci sarà la partecipazione dei parenti delle vittime. Così Genova prova a ripartire, a quasi due anni da quel terribile 14 agosto che strappò la vita a quarantatre cittadini.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !