Tragico incidente in stazione Centrale a Milano: una signora di 82 anni è stata travolta da un treno ad alta velocità ed è morta poco dopo all’ospedale Niguarda

Poche ore fa, la stazione Centrale di Milano è stata teatro di un incidente drammatico. Una signora di 82 anni si trovava sulla banchina tra il binario 17 e il 18, quando il treno Milano-Lecce è partito. Ancora da capire per quali cause, la donna è stata travolta dal mezzo.

A causa della drammatica dinamica, la signora ha perso il braccio e la gamba destri, e ha riportato gravissime ferite anche agli arti sinistri. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con i medici del 118 che hanno trasportato d’urgenza la vittima all’ospedale Niguarda. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Una grave emorragia ha reso inutili i tentativi di rianimare l’82enne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gorizia, morto un bambino di 12 anni: era caduto in un pozzo

Milano, incidente in stazione Centrale: la dinamica e i soccorsi

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato al terribile incidente di questa mattina in stazione Centrale a Milano, dove ha perso la vita una signora di 82 anni. È già stata comunque già esclusa l’ipotesi suicidio dalle forze dell’ordine. La partenza del treno ad alta velocità Milano-Lecce ha portato all’amputazione del braccio e della gamba destri, ma ancora non si sa se la donna ha perso l’equilibrio o si trovava troppo in vicinanza del convoglio.

Sul posto, sono giunti pochi minuti dopo la chiamata i soccorsi. Polfer, vigili del fuoco e medici del 118 hanno cercato sin da subito di salvare la vittima, trasportandola all’ospedale Niguarda e tentando una disperata rianimazione. La polizia ferroviaria è invece subito partita con la ricostruzione dei fatti, cercando di capire la dinamica che ha portato al terribile epilogo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Roma, abusa di una 20enne: arrestato un impiegato del supermercato