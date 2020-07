Continua ad evolversi il meteo sulla nostra penisola tra caldo intenso e temporali nei prossimi giorni. Aumentano le temperature, ma c’è il rischio grandine.

Non si arresta l’evoluzione del meteo sulla nostra penisola, con un caldo pronto ad intensificarsi durante questo mercoledì. Durante la giornata odierna, infatti, le temperature continueranno ad aumentare diventando davvero bollenti ed arrivando a sfiorare di 40 gradi. Per la prima volta l’Italia sembra immergersi nella stagione estiva, anche se le sorprese meteo non sono finite qui.

Infatti, a partire ad giovedì, la penisola potrebbe essere colpita da diversi temporali, con il bollente anticiclone pronto a perdere qualche colpo ed a sfaldarsi. Infatti durante la giornata di domani, in alcune zone italiane come le alpi, la bolla si scioglierà lasciando spazio ad alcuni focolai temporaleschi che potrebbero portare a grandinate. Le zone colpite saranno soprattutto le regioni settentrionali come Lombardia e Veneto. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà nella giornata odierna e come si evolverà il meteo.

Meteo, caldo intenso sulla penisola: si alzano le temperature

Prima dell’arrivo del secondo flusso perturbato di giovedì, l’Italia raggiungerà l’apice del caldo con temperature pronte a sfiorare i 40°. Un caldo intenso si resperirà sulla penisola, con la bolla anticiclonica pronta a ricoprire l’intero paese non lasciando spazio, almeno per ora, ad alcuna precipitazione. Andiamo quindi a vedere che tempo farà sulla penisola, analizzando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione meteo prevalentemente serena, con cieli liberi da nuvole ed il sole che splenderà su tutto il settore. Con l’arrivo del pomeriggio inizierà ad aumentare l’instabilità su Alpi e Prealpi, in vista delle precipitazioni della giornata di domani. Le temperature continueranno a salire, con massime che andranno dai 30 ai 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia prosegue la situazione di stabilità ed un clima soleggiato su tutto il settore. Sull’Appennino arriverà qualche annuvolamento nel pomeriggio, ma non verranno registrati fenomeni. Le temperature continueranno a salire anche qui, con massime che si aggireranno tra i 30 ed i 35 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, anche qui l’anticiclone entrerà nel vivo. La giornata infatti risulterà stabile e soleggiata, con qualche nuvola che continuerà a resistere sulle vette appenniniche. Le temperature continueranno ad aumentare, con massime che oscilleranno tra i 30 ed i 34 gradi, mentre sul Tavoliere avremo addirittura valori termici superiori.

L.P.

