A Kim Kardashian non vanno giù tutti i dettagli della vita privata che Kanye West sta pubblicamente svelando, così la coppia è ai ferri corti

Sono ormai passate due settimane da quando Kanye West,noto rapper statunitense, nonché marito di Kim Kardashian, ha sorpreso tutti con un solo Tweet: “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Mi candido come presidente degli Stati Uniti“.

Un Tweet che ha scosso l’intero mondo. Se la carica di presidente degli Stati Uniti d’America è qualcosa che in genere, stravolge chiunque, adesso lo è ancora di più. A partire dal suo annuncio tramite i social, Kanye West ha fatto una serie di comizi che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elezioni Usa, Kanye West a sorpresa lancia un collega: “Voglio Jay-Z”

Divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian?

A pagare lo scotto di questi comizi sembra essere proprio la moglie del rapper statunitense, Kim Kardashian. L’attrice e modella statunitense infatti proprio non ci sta ad alcune delle sue affermazioni che riguardano grossomodo la loro vita privata. Non è ben chiaro se il delirio di Kanye West è dovuto alla sovra eccitazione da candidatura come presidente degli Stati Uniti d’America o cos’altro.

Scelte politiche o meno, durante una sessione di puro delirio, il rapper statunitense ha pubblicato un Tweet, successivamente rimosso, in cui affermava che è da tempo che pensa al divorzio dall’imprenditrice americana Kim Kardashian. Un altro dettaglio piuttosto privato della coppia che ha messo alle strette il rapporto tra i due non proprio saldo.