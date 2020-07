Inter-Fiorentina 0-0: highlights, voti e tabellino della partita per la 35esima giornata di Serie A a San Siro. Un pari che a Conte non serve



Inter-Fiorentina 0-0: alla fine ride solo la Juventus e in parte anche l’Atalanta. Perché ormai i giochi per lo scudetto sono quasi chiusi e questa Inter non riesce più a vincere.

Certamente sfortunata, come dimistrano i due pali, uno per tempo, con Lukaku e Sanchez, ma anche le parate di Terracciano. Ma è stata una supremaziua sterile, quella della squdara di Antonio Conte, che semnbvra con la testa già ragionare sulla prossima stagione

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6.5; D’Ambrosio 6 (69′ Bastoni 6), de Vrij 6 (23′ Ranocchia 6), Godin 6.5; Candreva 6 (69′ Moses 5.5), Gagliardini 6.5 (76′ Brozovic sv), Barella 6.5, Young 5.5; Eriksen 6; Lukaku 6.5, Sanchez 6 (69′ Lautaro 6). All. Conte 6.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 7.5; Milenkovic 6.5, Pezzella 7, Caceres 6; Venuti 6, Duncan 6 (58′ Ghezzal 6), Badelj 5.5 (75′ Pulgar sv), Castrovilli 6, Dalbert 5.5 (51′ Lirola 6); Ribery 6.5 (75′ Chiesa sv), Cutrone 6 (58′ Kouamé 6). All. Iachini 6.5.

AMMONITI:Ribery (F), Castrovilli (F), Barella (I). Caceres (F)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Inter-Fiorentina >>>