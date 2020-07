A Grenoble, in Francia, due bambini di soli 3 e 10 anni si sono lanciati per sfuggire dalle fiamme di un incendio. A salvarli alcune persone sotto l’edificio

Un video terrificante e decisamente spaventoso quello che arriva da Grenoble. Nella cittadina francese, un palazzo è andato in fiamme. L’incendio ha spaventato tutti i condomini, che sono riusciti ad evacuare l’edificio. Due bambini di soli 3 e 10 anni, per salvarsi, hanno deciso di utilizzare un metodo disperato.

Come si può vedere dal video, i due si sono lanciati da oltre 10 metri pur di scappare e salvarsi. Per fortuna, alcune persone si erano radunate sotto la finestra dalla quale i bambini si sono lanciati, così da prenderli e riuscire a portarli in salvo. Alla fine, tutto si è concluso per il verso giusto, ma sicuramente sono stati attimi di grande paura per tutti i presenti.

