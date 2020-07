L’estate senza Afa è l’ultimo regalo del clima impazzito. Serate fresche come non si vedevano da anni, ma per i meteorologi non è merito del lockdown.

Stiamo vivendo l’estate più strana degli ultimi cinque anni e non solo per la pandemia di Coronavirus, ma anche perchè sta tornando un clima fresco e senza Afa. Infatti, specialmente nelle ultime settimane, sembrano essere tornate quelle serate fresche, in cui si può dormire anche senza condizionatore e girare in città con la giacca sul vestito leggero. Anche le mascherine, in questa estate non sembrano essere così fastidiose, e per una volta il clima torna a tenderci una mano.

Infatti per gli esperti meteorologi tutto ciò non è nemmno merito del lockdown. Così sembra essere tornati ad un’estate mediterranea, in perfetto stile anni ’70-’80. Da cosa dipende il ritorno dell’estate senza afa non si sa, e gli esperti del meteo continuano a studiare il fenomeno. Uno dei motivi potrebbe essere la riduzione del CO2, avvenuta non solo grazie al lockdown, ma anche grazie alle numerose iniziative “green” promosse da diversi paesi.

Infatti l’energia pulita sta avendo un grandissimo rilancio, specialmente con la fine del lockdown, con un incremento di mezzi elettrici. Andiamo a vedere come sta cambiando il meteo nel nostro paes, e di quanto si è abbassata la temperatura media nelle diverse città del Bel Paese.

Estate, addio all’Afa: temperature medie in diminuzione

A confermare l’estate del mistero sono i dati sui valori termici, rispetto agli altri anni. Infatti dall’1 giugno 2019 al 19 luglio 2020, gli esperti meteorologi hanno notato una netta diminuzione delle temperature medie. La più grande differenza termica la troviamo a Genoa, con 3,2 gradi in meno, mentre la minore è quella di Palermo con solamente un grado in meno con la differenza di 1 grado.

Ma non solo, la differenza di temperatura la si può notare anche a Milano (-2,2), Bologna (-2,4), Firenze (-2,1), Roma (-1,6), Napoli (-1,7) ce Bari (-2,5). Un’anomalia che ha colpito anche l’Organizzazione meteorologica mondiale.

Guido Viale, ricercatore di questioni dell’ambiente, ha provato a spiegare il fenomeno. Infatti per il ricercatore la vicenda è diversa da quella dei gas che danneggiano il clima come CO2, metano e clorofluorocarburo. Infatti con il lockdown causato dalla pandemia si è ridotto drasticamente lo smog, ma tali gas rimangono nell’aria per 100 anni. Per questo motivo non si può dare merito al lockdown per la diminuzione delle temperature.

Sempre il ricercatore ha provato a dare una spiegazione alla diminuzione delle temperature con l’assenza inaspettata del monsone africano, che spinge l’anticiclone verso il Mediterraneo, facendo prevalere quello delle Azzore che continua a spingere aria fresca.

