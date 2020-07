Covid-19, lo sfogo in Tv di Zangrillo: “Dovete ricominciare a vivere”. Il noto medico ha espresso in modo colorito la sua opinione a “In Onda” su La 7

Alberto Zangrillo torna ad essere protagonista in Tv e lo fa come di consueto all’interno del programma In Onda su La7. Questa volta a finire sotto i riflettori è il parere colorito del medico personale di Silvio Berlusconi incalzato dal conduttore David Parenzo.

Gli ultimi dati del Coronavirus in Italia sono tema di discussione e portano a letture diverse. Il primario del San Raffaele di Milano sostiene: “In base a quello che vedo al momento non sta succedendo quasi nulla. In Lombardia abbiamo oggi un solo morto. Ciò significa che la situazione è sotto controllo, poi se vogliamo inventare delle favole possiamo anche farlo ma non corrispondono alla realtà”.

Covid-19, lo sfogo in Tv di Zangrillo: “Dovete ricominciare a vivere”

Secondo Alberto Zangrillo il Comitato Tecnico Scientifico ha in questo momento un preciso obbligo verso gli italiani.

“Anche se non ne faccio parte, mi aspetto una precisa comunicazione da parte loro. Devono dire agli italiani come stanno le cose. Si può uscire tranquillamente e ricominciare a vivere senza paura. Andate al ristorante, in banca, in vacanza, in giro per negozi senza preoccupazioni. Ovviamente se entrate in un locale chiuso dovete indossare la mascherina e rispettare il distanziamento. Questo però non deve impedire di poter fare una vita normale“.

Poi una considerazione a livello economico: “Se non riprendiamo le nostre normali attività fra due anni Conte, o chi per lui, dovrà chiedere 800 miliardi all’Unione Europea. Il Paese ha bisogno di rimettere in modo l’economia e se non ricominciamo a vivere ciò non potrà avvenire“.

Covid, l’attacco del prof. #Zangrillo: “Dico quello che vedo e ne ho le palle piene: agli italiani va detta la verità. Riprendete a vivere, andate in vacanza, al ristorante, in banca…” #inonda https://t.co/JC5bkJ0N9o — In Onda (@InOndaLa7) July 21, 2020

