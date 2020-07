Temete di contrarre il Covid-19 mentre siete in vacanza? Ecco una guida cosa fare nel caso in cui vi trovaste in una situazione del genere

Con tutte le dovute precauzioni del caso, l’estate italiana sta pian piano riprendendo il suo corso. Grazie anche agli incentivi del governo, le persone si stanno regalando qualche giorno o settimana di relax nonostante alcune difficoltà economiche.

Presso tutte le strutture, gli stabilimenti e le località turistiche, come già accennato, bisogna rispettare principalmente le regole in merito a distanziamento fisico ed igiene. Molte persone, però, sono frenate da un unico dubbio che riguarda la possibilità di contrarre il virus in vacanza o di non saper cosa fare qualora si fosse positivi.

Partiamo dal fatto che i sintomi più comuni sono: febbre sopra 37.5°, tosse improvvisa, difficoltà di respirazione, anosmia (perdita di olfatto), iposmia (diminuzione dell’olfatto), perdita o alterazione del gusto, raffreddore, mal di gola e diarrea.

In caso di forti dubbi sulla possibilità di avere il Covid-19, bisogna chiamare il proprio medico di fiducia per un primo consulto telefonico. Se poi si è fuori dalla propria regione si può chiamare anche il numero verde nazionale (1500).

Covid-19, in vacanza con gravi sintomi: cosa succede

Qualora i sintomi fossero importanti, bisognerà chiamare d’obbligo il numero verde regionale (la lista in fondo all’articolo).

L’Asl di competenza procederà poi col farvi il tampone e, dopo un paio di giorni, si verrà a sapere il risultato. Nel caso in cui la situazione dovesse essere oggettivamente molto grave, bisogna chiamare il 112 e le autorità si occuperanno fare il tampone al paziente direttamente presso il luogo in cui si trova. In attesa dei risultati, bisognerà rimanere isolati nella stanza d’albergo o casa in cui si è deciso di trascorrere le vacanze.

Nel caso in cui foste positivi al coronavirus, si valuterà se procedere con il ricovero o meno. Se non fosse necessario andare in ospedale, sarà l’Asl a scegliere come procedere. Tra le possibilità ci sarebbe anche quella di riportare il paziente contagiato presso la propria abitazione di residenza.

I numeri verdi di tutte le regioni italiane

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Liguria: 800 938 883

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24

800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

Puglia: 800 713 931

Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 055 4385850

Umbria: 800 63 63 63

Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 462 340.

