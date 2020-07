Covid-19 bollettino di oggi 22 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia

Pochi minuti fa il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con i dati inerenti all’andamento del Covid-19 registrati oggi, 22 luglio 2020. Il numero dei casi positivi è di +282, che porta i casi totali ad andare oltre i 244mila. Per quel che concerne purtroppo il numero dei morti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9 decessi, per un totale di 35.082 morti. Nell’ultima giornata invece sono guarite 197 persone.

Covid-19, il bollettino del 22 luglio: la situazione regione per regione

Quest’oggi non è la Lombardia (+51) ad essere in testa per quel che riguarda il numero dei nuovi casi positivi rispetto alle 24 ore precedenti. C’è invece l’Emilia Romagna con un aumento di 57 casi. Aumento esponenziale anche in Basilicata dove, da diverse settimane, si è registrato spesso un +0. Dato che oggi, invece, troviamo in Puglia, Abruzzo e Valle d’Aosta.

