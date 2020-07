Covid-19, arriva la svolta nelle cure: isolati i “super anticorpi”. Sembrano essere efficaci contro il Coronavirus e aprono la strada per realizzare farmaci e vaccini

La pandemia di Coronavirus continua a far paura. Le ondate multiple in alcune regioni del mondo (soprattutto Nord e Sud America) hanno mostrato una situazione che è ancora tutto tranne che sotto controllo. La corsa al vaccino sta proseguendo senza sosta in diversi paesi e potrebbe portare i risultati sperati all’inizio del 2021. Nel frattempo però un team di ricercatori della Columbia University ha isolato un gruppo di “super anticorpi” che sembrano essere funzionali alla cura del SarsCov2. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, mostra dei risultati strabilianti che potrebbero aprire la strada a farmaci e cure rivoluzionarie.

Covid-19, arriva la svolta nelle cure: isolati i “super anticorpi”

Nell’esperimento sono stati isolati in totale 61 anticorpi monoclonali neutralizzanti il Coronavirus da 5 pazienti infetti ricoverati in ospedale in condizioni gravi. Tra questi ci sono 19 anticorpi che hanno fortemente neutralizzato il SarsCov2 in vitro, 9 dei quali hanno mostrato una potenza straordinaria.

La mappatura degli epitopi ha mostrato che questa raccolta di 19 anticorpi deve essere equamente divisa tra quelli diretti al dominio legante il recettore (RBD) e quelli al dominio N-terminale (NTD), indicando che entrambe queste regioni nella parte superiore del picco virale sono immunogenici.

Rimanendo in un linguaggio meno scientifico, ciò significa che grazie all’uso di queste particelle immunitarie il patogeno non riesce a diventare pericoloso all’interno dell’organismo, finendo per regredire. I test sono già ad uno stato avanzato e potranno fornire le informazioni necessarie per iniziare la produzione dei medicinali per le cure.

La lotta contro il tempo per impedire che una seconda ondata possa coglierci impreparati è già scattata con successo.

