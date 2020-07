Belen Rodriguez incontenibile, intimo rosso trasparente – FOTO

Belen Rodriguez ha da pochissimi secondi pubblicato un’immagine solo proprio profilo Instagram ufficiale che sta facendo impazzire milioni di followers.

Belen Rodriguez ha condiviso un’immagine sul proprio profilo Instagram ufficiale che sta attirando e non poco l’attenzione dei tantissimi followers che vanta. La famosa modella e conduttrice televisiva natia dell’Argentina, infatti, ha condiviso un’immagine di se stessa mentre è in intimo, con un due pezzi davvero pazzesco. Una delle donne più amate e più belle che vivono in Italia, la mamma sudamericana è nel cuore di tantissimi italiani ed italiane, che hanno imparato ad apprezzarla per una bellezza rara e una simpatia unica. Anche per questo il suo account ufficiale su Instagram conta ben 9.6 milioni di followers, un numero enorme che la alzano ad influencer di primo livello. A far parlare tutti in questi minuti, però, è senza dubbio il suo fisico mozzafiato.

Belen Rodriguez incontenibile, intimo rosso trasparente

Belen Rodriguez ha appena pubblicato una fotografia che la vede indossare dell’intimo. Mutandina e reggiseno sono di un bel rosso accesso, passionale, vivo. E non mancano delle trasparenze qui e là che danno sognare lo spettatore, ammaliato da cotanta beltà in un’unica immagine. La ragazza è in una posa naturale mentre, con una bellezza disarmante, irraggia completamente l’obiettivo e stupisce lo spettatore che naviga sui social network. Già sono decine di migliaia le persone che hanno messo mi piace alla fotografia e anche i commenti aumentano minuto dopo minuto. Di seguito la fotografia più discussa di questi istanti, con una bellissima ragazza bruna dal sangue latino.

