Con il lancio del nuovo sistema operativo Apple, sono arrivate molte segnalazioni circa la breve durata della batteria degli iPhone: il problema è risolvibile in poche mosse.

Iphone: le segnalazioni degli ultimi giorni circa la breve durata della batteria sono molte. Il problema, come riporta la sezione Tecnologia di Libero, è legato al lancio del nuovo sistema operativo Apple, il 13.6. Eppure, da quanto si apprende, non è la prima volta che si sviluppa una problematica di questo genere. La fonte prende infatti in esempio anche un precedente aggiornamento, il 13.5.1, nell’ambito del quale si era sviluppato lo stesso problema della durata della batteria.

Nello specifico, il problema riguarda la troppo breve durata della batteria su determinati dispositivi, batteria che non riesce ad arrivare a sera, anche se il telefono è usato pochissimo. Tra le segnalazioni, però, non sono arrivate solo quelle di richiesta aiuto: ad aver scritto sono stati anche gli utenti che questo problema lo hanno risolto.

Iphone: il problema della batteria è risolvibile in poche mosse

Con ogni probabilità, riporta Libero Tecnologia, trattandosi di un bug, Apple troverà la soluzione quanto meno nel prossimo aggiornamento. Infatti, sembra evidente che l’aggiornamento crea su determinati iPhone un settaggio di alcune impostazioni che mandano in tilt il dispositivo e causano un consumo eccessivo di batteria.

Nell’attesa di potenziali correzioni da parte della “casa madre”, si può ovviare al problema con semplici mosse. Si tratta, sostanzialmente, di ripristinare le impostazioni. Basterà andare su “Impostazioni”, “Generali”, “Ripristina” e scegliere l’impostazione “Ripristinare tutte le impostazioni”. Bisogna fare attenzione a non premere “Inizializza contenuto e impostazioni“, in quel caso si farà il reset allo stato di fabbrica del telefono.

La cosa positiva è che si può scegliere di ripristinare singoli gruppi di settaggi, dunque non tutto il telefono. Dunque, si potrà ripristinare esclusivamente le impostazioni della rete, oppure quelle della tastiera, il layout della schermata home o le impostazioni relative alla privacy.

