Whatsapp ha in programma un nuovo aggiornamento che permetterebbe agli utenti di evitare chat intasate da catene, spam e fake news

La condivisione di spam, catene e fake news su Whatsapp è stata da sempre uno dei principali problemi a cui gli sviluppatori non hanno saputo mai dare un vero e proprio freno. In questi difficili mesi, nel quale il mondo intero sta combattendo contro il coronavirus, il fenomeno si è acuito.

Gli addetti ai lavori però starebbero mettendo a punto un aggiornamento che permetterebbe alle prossime versioni delle chat di WA un nuovo limite per la condivisione di messaggi.

L’aggiornamento permetterà ad ogni account di condividere un determinato messaggio con un solo contatto alla volta.

Attualmente ad ogni utenti è concesso inviare uno stesso messaggio a 5 contatti per volta. Nonostante non vi sia un vero e proprio divieto, l’invio massiccio di uno stesso messaggio sarebbe reso molto più complesso.

Whatsapp, stessa chat con Instagram e FB

Intanto, a proposito di chat, l’azienda di Mark Zuckerberg starebbe lavorando alla possibilità di creare una chat unica per Whatsapp, Facebook ed Instagram. Al momento, in merito a questa notizia, non ci sono conferme ufficiali. Alcuni informatici però hanno scoperto, scovando nelle impostazioni beta, un’unificazione delle tre chat.

In tal caso non ci sarebbe comunque l’obbligo di avere tutti e tre gli account, ma basterebbe anche solo uno. Inoltre, non verrebbe intaccata la privacy per chi non vuole far scoprire i profili degli altri social o il proprio numero personale. Al momento, come già detto, non essendoci conferme non ci sono nemmeno molti dettagli in merito. I prossimi mesi però potrebbero riservare molte sorprese da parte di Facebook Inc.

