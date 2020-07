Una love story nata a Uomini e Donne, piuttosto atipica che evidentemente non ha avuto lunga storia, Gemma e Nicola si sono lasciati

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati. Una coppia piuttosto atipica per Uomini e Donne quella composta da una veterana del dating show di 70 anni e l’uomo che è scesa a corteggiarla di 26 anni. La loro love story è nata durante il lockdown che ha visto intrappolata in casa tutta Italia. Come? Semplicemente tramite scambio di messaggi. La redazione di Uomini e Donne, infatti ha concesso la possibilità di ‘corteggiare’ tramite messaggi le donne al trono.

Per Gemma Galgani si è proposto un misterioso ‘Sirius’ che è rimasto anonimo fino a pochissimo tempo fa. Nicola Vivarelli è l’uomo al di là dello schermo che si è innamorato, nonostante la differenza d’età, della veterana del dating show. Tuttavia, in molte hanno provato ad accaparrarsi del giovane e misterioso ‘Sirius’, ma nessuna è riuscita a rubargli il cuore così come ha fatto Gemma.

Uomini e Donne, la coppia è in crisi?

Secondo alcune indiscrezioni la loro love story è arrivata al capolinea. Essendo una storia molto seguita dai fan di Uomini e Donne, i più attenti hanno messo in giro voci riguardo una loro possibile rottura ed il web ha cominciato ad indagare più a fondo. Qualche giorno fa, Nicola Vivarelli tramite le sue Instagram Stories ha detto: “Sono a casa di amici, un posto meraviglioso. Qualcuno si starà chiedendo perché Gemma non è con me. Purtroppo, ragazzi, a me dispiace molto, vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei. Però purtroppo, nonostante i ripetuti inviti, evidentemente Gemma non vuol venire, quindi io più che invitare non so che fare”.

Ad aggravare la situazione, una storia su Instagram qualche giorno dopo di qualcuno che gli ha chiesto “Dov’è Gemma?” ed il giovane Nicola ha risposto: “Domanda da un milione di dollari, vorrei saperlo anche io”.