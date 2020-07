Ucraina: un uomo è salito armato su un autobus e ha preso in ostaggio 20 persone, nel centro di Lutsk. Non sembrano esserci, al momento, feriti o vittime.

Ucraina: un uomo armato ha preso in ostaggio circa 20 persone, dopo esser salito armato su un autobus. La notizia è stata riportata dall’agenzia di informazione Ansa. Da quanto si apprende, il dipartimento di polizia locale ha emanato un annuncio ufficiale su Facebook, dove ha reso nota la notizia. Sembra che l’uomo abbia anche sparato alcuni colpi da arma da fuoco. Al momento non sembrano esserci né vittime, né feriti.

Ucraina: uomo armato prende in ostaggio 20 persone

In base a quanto riporta l’agenzia Ansa, l’uomo armato avrebbe chiesto ai ministri e ai vari leader politici e religiosi di “registrare un video su Youtube”, dove dichiarano di essere dei veri e propri “terroristi legalizzati”. Infatti, l’uomo, prendendosela principalmente con loro, ha dichiarato che lo Stato è il “terrorista numero uno”. Da quanto si apprende, l’uomo si è anche congratulato per il cosiddetto “giorno dell’anti-sistema”.

L’agenzia ha fatto sapere che l’uomo ha dichiarato di portare con sé un’arma automatica, diverse granate e due bombe. Ma non è tutto: l’uomo ha detto anche di aver piazzato un’altra bomba in un altro luogo, non specificato, di Lutsk. L’uomo ha fatto sapere che farà esplodere le bombe se le sue richieste non saranno pienamente soddisfatte.

Coronavirus: i dati registrati in Ucraina

Intanto, nel Paese, in base ai dati registrati dalla Johns Hopkins University, si sono verificati in tutto 61.454 casi di Coronavirus, con un totale di 1.537 vittime. L’Ucraina, per numero di contagi, si trova alle spalle del Belgio, che conta invece 64.094 contagi e 9.805 vittime.

