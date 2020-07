Turchia, ritrovata morta nel bosco la studentessa scomparsa 5 giorni fa. Un altro gravissimo femminicidio scuote il paese arabo

La Turchia è nuovamente scossa da un cruento fatto di cronaca che riguarda una giovane donna. Pinar Gultekin era una giovane studentessa di 27 anni scomparsa nel nulla solo 5 giorni fa, nella zona di Mugla, sulla costa del Mar Egeo. Immediatamente erano partite le ricerche delle forze dell’ordine che sono arrivate a compimento proprio nelle ultime ore. Il corpo dell’universitaria è stato rinvenuto all’interno di un bosco nel distretto di Mentese, privo di vita e con chiari segni di strangolamento.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, qualcuno avrebbe aggredito la giovane in un altro luogo, salvo poi abbandonarla in mezzo a dei cespugli per occultarne il cadavere.

Il primo indiziato finito sui taccuini della polizia turca è il fidanzato della 27enne, un ragazzo di 32 anni abitante della zona di Mentese. Stanno proseguendo gli interrogatori per cercare di costruire con esattezza l’accaduto.

Nel frattempo però il caso ha riscosso un grandissimo clamore mediatico in Turchia, soprattutto sui social. Moltissime persone hanno sfruttato l’occasione per porre l’accento su uno dei principali mali della loro società, ovvero la violenza sulle donne. Questo è solo uno dei molti casi di femminicidio registrati negli ultimi tempi. I numeri parlano di 416 omicidi al femminile durante lo scorso anno (dato ufficiale a cui secondo molti andrebbero aggiunte almeno un’altra metà di vittime), con la figura della donna non proprio al centro delle simpatie del governo Erdogan. Un problema di diritti umani che travalica i confini nazionali e che sta richiamando all’attenzione anche la politica internazionale.

Un escalation di violenza che va interrotta il prima possibile.

