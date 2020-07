Tumore al polmone, un 85enne è stato salvato con una tecnica assolutamente inedita all’ospedale Moinelle della Città della Salute di Torino. L’intervento, il primo in Europa simile, ora può rivoluzionare il settore.

Tumore al polmone, nuova rivoluzionaria tecnica applicata in Italia. Come infatti riporta l’ANSA, un 85enne è stato curato seguendone il movimento durante la respirazione. Il motivo? Irradiare solo la zona malata e senza coinvolgere anche i tessuti sani. L’intervento è avvenuto all’ospedale Moinelle della Città della Salute di Torino. Si tratta di una tecnica assolutamente inedita e utilizzata per la prima volta in Europa.

Tumore al polmone, tecnica rivoluzionaria a Torino

L’iniziativa è stata presa una volta compresa la gravità della situazione. A causa dell’età e della grave compromissione dell’attività respiratoria, infatti, si è deciso di agire così contro una neoplasia allo stadio iniziale. E’ stato così eseguito il processo di ‘tracking’ respiratorio, il quale permette appunto di monitorare e seguire il movimento del tumore durante il trattamento.

Questo metodo, finora, era stato applicato solamente in due centri statunitensi e in uno giapponese. Come spiegano dall’istituto piemontese, questo radioterapia mirata è consigliabile soprattutto per pazienti anziani e fragili. Ovvero per quelli il cui trattamento tradizionale sarebbe troppo rischioso. Una novità che ora può rivoluzionare l’intero settore.

