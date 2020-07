Sassari: un bancario di 65 anni si trova agli arresti domiciliari dopo le accuse di presunti abusi nei confronti della nipote minorenne.

Le accuse nei confronti del bancario 65enne hanno preso vita a seguito di un tema scolastico sul tema della violenza sulle donne. La notizia è stata riportata dall’agenzia di informazione Ansa: la ragazza, oggi 17enne, avrebbe subito diverse violenze quando aveva 12 anni. Oggi l’uomo si trova agli arresti domiciliari.

La ragazza, all’interno del tema scolastico svoltosi poco prima del lockdown, ha raccontato delle presunte molestie da parte dello zio. Il tema è immediatamente finito nei fascicoli della procura, che ha aperto un’indagine. L’uomo, al momento, è accusato di “violenza sessuale aggravata”, dal momento che, all’epoca dei fatti, la ragazza aveva meno di 14 anni.

Sassari: 65enne accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti della nipote

Come riporta l’agenzia Ansa, è fissato per oggi l’incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari. Da quanto si apprende, il gip ascolterà la ragazza, con l’ausilio di una psichiatra, in un’udienza che rimarrà protetta. Saranno presenti anche i legali dell’indagato, che, a quanto pare, ha sempre respinto ogni accusa nei suoi confronti. L’uomo ha infatti sempre dichiarato di non aver mai abusato della nipote.

Nel frattempo, la situazione sanitaria nell’Isola è rimasta pressoché invariata nelle ultime 24 ore. L’Unità di crisi regionale ha fatto sapere che nell’ultimo giorno non si sono registrati nuovi casi e il totale rimane fermo a 1.379 contagi. Come riporta Unione Sardegna, i tamponi effettuati sono 98.802.

Dei 1.379 contagi totali, 259 si sono verificati a Cagliari, 102, invece, nel sud della Sardegna. 61 casi sono stati registrati a Oristano, 78 a Nuoro e 879 a Sassari, luogo in cui si stanno portando avanti le indagini contro il bancario 65enne.

F.A.