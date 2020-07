La Campania anticipa i saldi estivi. L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore Vincenzo De Luca. Ecco le nuove date

Un’ottima notizia per tutti gli appassionati di shopping, in cerca di prezzi d’occasione per arricchire il proprio guardaroba. La Campania è la prima regione in Italia che ha deciso di anticipare i saldi estivi del 2020. Inizialmente, il governo aveva scelto di spostare le date, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha deciso di andare in controtendenza, e far partire gli sconti già a partire da oggi martedì 21 luglio. Una scelta dettata dalla voglia di dare una spinta ad un settore economico in difficoltà dopo gli ultimi mesi. “Vogliamo dare un po’ di respiro al commercio della Campania” ha spiegato De Luca: “Si è trattato di una scelta quasi indispensabile, speriamo porti i suoi frutti“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Google, nuova azione contro le fake-news: novità dal 18 agosto

Saldi estivi 2020, la Campania anticipa: cosa succede nelle altre Regioni

Mentre in Campania, i saldi estivi sono stati anticipati a oggi martedì 21 luglio, la situazione rimane differente nel resto d’Italia. Come previsto alcune settimane fa dalla Conferenza delle Regioni, gli sconti nei principali esercizi commerciali partiranno dal 1 agosto. Per le date conclusive del periodo, la scelta è invece a discrezione dei governi locali. Tutte le Regioni termineranno il periodo di saldi a settembre, tranne tre: Sicilia, Marche e Trentino Alto Adige. Nel primo caso, si è deciso di anticipare la chiusura al 25 agosto, nel secondo addirittura al 15 ottobre, mentre in Trentino stop agli sconti dal 29 agosto.

In Lombardia, gli sconti estivi saranno validi dal 1 agosto al 29 settembre, così come in Umbria, Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna. Il Lazio ha deciso di terminare con i saldi l’11 settembre, mentre in Piemonte si potrà usufruire degli sconti fino al 26 settembre.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, Regione Lazio: mascherine obbligatorie per la movida