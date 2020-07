Per la serie ricette dolci, la torta red velvet: questa torta, che trae le sue origini dalla pasticceria americana, ha letteralmente fatto il giro del mondo.

Insieme alla cheescake, la torta red velvet ha ormai superato ogni confine ed è entrata, a tutti gli effetti, nelle pasticcerie di tutto il mondo. La sua preparazione non è affatto difficile e si avvale di ingredienti di facilissima reperibilità. Vediamo come cucinare insieme un’ottima torta red velvet.

Torta red velvet: gli ingredienti

Zucchero semolato: 250 g

Burro: 150 g

Uova: 3

Yogurt bianco: 250 g

Aceto di vino bianco: 2 cucchiaini

Farina 00: 350 g

Lievito per dolci: 16 g

Colorante alimentare rosso

Mascarpone: 450 g

Philadelphia: 450 g

Zucchero a velo: 450 g

Scorza di un limone

Ricette dolci: la preparazione della torta red velvet

Iniziamo la preparazione della torta red velvet mettendo in una ciotola il burro. Iniziamo a montarlo e uniamo dapprima lo zucchero e poi le uova. Continuiamo a mescolare. Uniamo ora l’aceto di vino bianco e un po’ del colorante alimentare rosso. Continuiamo a montare con le fruste. Aggiungiamo ora la farina 00 e il lievito per dolci, il tutto setacciando con un passino.

Continuiamo a mescolare con una spatola, finché il composto non risulterà ben omogeneo. Versiamo ora il composto in una teglia tonda da 22 cm di diametro. Cuociamo in forno, a 160 gradi per circa 55 minuti. Trascorso il tempo necessario, sforniamo e tagliamo, finemente, la parte esterna (dove si è formata una crosticina più scura). Dividiamo ora la torta in tre dischi uguali, tagliando in orizzontale.

Occupiamoci ora della farcitura: uniamo il mascarpone e il philadelphia in una ciotola, montiamo e aggiungiamo la scorza del limone. Aggiungiamo ora lo zucchero a velo e continuiamo a montare. Quando sarà ben liscia e amalgamata, sarà pronta. Trasferiamo il composto in una sac a poche e formiamo la nostra torta red velvet. Poniamo sulla base il primo disco e farciamo. Facciamo così anche per gli altri due. Possiamo completare la torta, versandoci sopra qualche briciolina di impasto rosso.

