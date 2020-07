È arrivata la data d’inaugurazione del ponte Genova San Giorgio. Ad annunciarla il sindaco della città Marco Bucci sulla sua pagina Facebook

Genova è pronta a ripartire. A due anni dal terribile crollo del ponte Morandi, che causò la morte di 43 persone, la città ha completato i lavori di costruzione della nuova infrastruttura, che potrà essere inaugurata e resa disponibile a tutti coloro che ne avranno bisogno.

Come annunciato dal sindaco di Genova Marco Bucci, il nuovo ponte Genova San Giorgio – nome scelto per il tratto stradale – sarà inaugurato ufficialmente lunedì 3 agosto alle ore 18.30. In questi giorni, tir carichi di sabbia stanno effettuando gli ultimi controlli e collaudi del viadotto, percorrendo la nuova costruzione in massa. Per il nome, è stato deciso di onorare la croce di San Giorgio, simbolo della repubblica marinara di Genova.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Saldi estivi 2020, la Campania anticipa i tempi: le nuove date

Ponte di Genova, ancora in corso i lavori di collaudo

Sono ancora in corso di svolgimento i vari lavori di collaudo del ponte Genova San Giorgio. Il tratto stradale è ormai pronto, e dal prossimo 3 agosto sarà messo a disposizione di tutti. Nei giorni scorsi, ben 56 tir da 44 tonnellate sono saliti contemporaneamente sulla nuova infrastruttura, per un totale di 2500 tonnellate totali di peso da reggere. Continuano le polemiche per i limiti di velocità che verranno imposti, pari a 80 km/h verso Genova e 70 km/h verso Savona, mentre sul vecchio ponte Morandi si poteva circolare fino a 90 km/h.

“Considerati i punti di vincolo e i tempi di consegna, era impossibile fare altrimenti” spiegano i tecnici di PerGenova: “Ai tempi della realizzazione del ponte Morandi, c’erano veicoli molto diversi rispetto a quelli di oggi“. Infine, i portavoce hanno chiarito come la nuova infrastruttura sia assolutamente a norma.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Alex Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione