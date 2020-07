La 37enne rapper, Nicki Minaj, annuncia l’arrivo del primo bambino. Spunta su Instagram le foto dell’artista con il pancione.

E’ arrivato finalmente l’annuncio, Nicki Minaj è incinta. L’artista nativa del Trinidad e Tobago, dopo essere scomparsa dalla scena rap americana, è tornata a far parlare di sè con una serie di scatti alla Maria Antonietta. Tra questi scatti è risaltato agli occhi dei fans il pancione, con la rapper che porta a 37 anni il primo figlio in grembo. Il padre del piccolo è il rapper Kenneth “Zoo” Petty, che nel 2019 si unì in matrimonio con l’artista.

Le foto postate dall’artista sul proprio profilo Instagram, le possiamo definire addirittura sobrie rispetto allo standard imposto da Nicki sul proprio profilo. Nella prima delle foto, la cantante è draiata su un divanetto, con una parrucca giallo fluo e con il pancione accarezzato con una mano.

Poi troviamo un altra foto con una parrucca gialla ed una terza in cui Minaj indossa una parrucca azzurra. Infine, l’ultima foto postata mostra l’artista in versione Vergine Maria, in piedi e con il pancione poggiato sulle due mani.

Nicki Minaj, la prima gravidanza a 37 anni: adesso è ufficiale

Tre foto da Maria Antonietta ed una da Vergine Maria, così i fan della cantante sono andati in visibilio. Per mesi, la rapper consociuta in tutto il mondo, aveva fatto trapelare qualche indiscrezione sulla sua gravidanza. Infatti era diventata nota su Instagram per postare storie riguardanti le sue “voglie“. Dopo mesi, arriva l’ufficialità, con Nicky che mostra il pancione tra le sue mani.

Figlio che arriverà dal suo compagno Kenneth “Zoo” Petty. Anche Zoo è un rapper, anche se in patria non gode nè di grande fama, nè di grande reputazione. Infatti Petty fu condannato in passato per un presunto “stupro”. Oggi però Kennedy può festeggiare pubblicamente, per l’arrivo del suo primo bambino.

Così torna sulla scena col botto Nicki Minaj, con i fan che adesso hanno avuto una spiegazione chiara sulla diminuzione della produzione musicale dell’artista. Infatti negli ultimi anni, Nicki ha fatto parlare della sua musica solamente con il featuring con 6ix9ine, controverso rapper newyorkese.

L.P.

