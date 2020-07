Arrestato con l’accusa di scambio politico-mafioso il primo cittadino di Marigliano (Napoli) Antonio Carpino: la vicenda

Terremoto nel comune di Marigliano, città in provincia di Napoli, dove è stato arrestato il sindaco Antonio Carpino dai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Castello di Cisterna. Il capo d’imputazione è quello di scambio elettorale politico-mafioso e di corruzione elettorale aggravata da metodi mafiosi.

L’ordinanza della misura cautelare personale di custodia in carcere è stata eseguita dai militare e disposta dal gip di Napoli su richiesta della Dda. Coinvolto anche Luigi Esposito, già detenuto con il regime del 41 bis.

In concorso con i primi due ci sarebbero stati anche i collaboratori di giustizia Cristiano Piezzo e Massimo Pelliccia. I fatti dell’indagine riguardano il periodo tra l’ottobre del 2014 ed il giugno del 2015.

Napoli, in sindaco era stato eletto nel 2015: era pronto ad un nuovo mandato

Antonio Carpino, già avvocato penalista, era stato eletto come sindaco del comune nel napoletano nel 2015 dopo aver vinto il ballottaggio grazie al sostegno di 7 liste tra cui quelle de Il Campanile, Partito democratico, Sinistra per Marigliano e Marigliano libera.

Lo stesso aveva già annunciato di volersi ricandidare alle elezioni in programma al 20 e 21 settembre per un secondo mandato.

Fino ad ieri l’uomo ha svolto il proprio lavoro tranquillamente, a 14 ore fa risale l’ultima diretta su Facebook riguardante varie misure adottate dal comune per contrastare in coronavirus e venire in sostegno alle famiglie in difficoltà economica.

