Continua a Milano la serie di incidenti in monopattino. Coinvolto, stavolta, un uomo di 36 anni che ha riportato un trauma cranico.

Non si arresta a Milano il trend negativo degli incidenti in monopattino. Infatti nella città della Madonnina, anche nella notte, si è verificato un nuovo incidente in cui è coinvolto un monopattino. Oramai nella città meneghina è scoppiata la moda del mezzo elettrico amato da grandi e bambini, ma sono sempre più i rischi per chi decide di andare in monopattino. Infatti causa automobilisti imprudenti e disattenzioni alla guida, stanno aumentando a dismisura il numero degli incidente.

Nella notte, l’ennesima caduta ha visto protagonista un uomo di 36 anni di nazionalità tunisina. Il tutto è accaduto in via Vitruvio intorno alle ore 3:45, quando l’uomo ha battuto la testa dopo aver perso il controllo del mezzo elettrico in sharing.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Locale, l’uomo avrebbe perso il controllo da solo, senza alcuna anomalia del manto stradale. Trovato incosciente a terra, è stato trasportato in ospedale da un autoambulanza del 118, che ha poi riscontrato un trauma cranico. Al momento le sue condizioni sarebbero in continuo miglioramento e non sarebbe in pericolo di vita.

Milano, aumentano gli incidenti in monopattino: è il quarto in quattro giorni

La rivoluzione voltata all’energia pulita, però, presenta anche i suoi rischi. Infatti questi mezzi riescono a raggiungere i 25 km/h, quindi bisogna stare sempre più attenti alla guida, specie quando oltre al caschetto non c’è alcuna protezione.

A Milano, infatti, abbiamo assistito a ben quattro incidenti in monopattino negli ultimi quattro giorni. Ad essere coinvolti nell’inicdente non solo adolescenti, ma anche uomini adulti, come ad esempio il 36enne che stanotte ha battuto la testa.

Così anche i monopattini elettrici si vanno ad aggiungere nei bollettini degli incidenti stradali. Così la sicurezza del mezzo innovativo entra anche in politica. Il sindaco Beppe Sala è più che favorevole a questa rivoluzione verde, ma il dato sugli incidenti in monopattino è in continua crescita. Così adesso si punta a stabilire delle regole che tutelino la salute degli utilizzatori e la sicurezza stradale.

L.P.

