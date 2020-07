Coronavirus, Google irrompe ancora contro le fakenews del web. Dopo la stretta con Youtube, il colosso introduce un’altra grossa novità sempre finalizzata nel fronteggiare la disinformazione on line.

Nuova stretta di Google contro le fake-news in tempi di coronavirus. Lo riporta sito Cnbc. A partire dal prossimo 18 agosto, infatti, saranno vietati tutti gli annunci pubblicitari che propendono per teorie del complotto per quanto riguarda la pandemia da Covid-19.

Google, nuova stretta per le fake news

Pertanto saranno rimossi anche gli annunci dalle pagine che promuoveranno tali teorie e saranno tagliati introiti per i siti che si muoveranno verso la via della disinformazione. Una decisione ritenuta necessaria non solo per la richiesta diretta dell’Unione Europea, ma anche per non creare caos in una fase tanto delicata.

Si tratta del resto di una strada già intrapresa da tempo dal colosso del web. Youtube, sempre di proprietà del motore di ricerca, ad aprile ha iniziato a eliminare i contenuti che spingevano per le cospirazioni sul 5G. “Stiamo attuando nuove garanzie, estendendo le nostre policy per quanto riguarda le informazioni dannose sia per la salute che per editori e inserzionisti”, ha commentato il portavoce dell’azienda.

Google, in conclusione, permetterà di pubblicare annunci sulla pandemia in corso solo a fonti primarie. Ovvero direttamente a determinate istituzioni, alle organizzazioni governative e agli operatori sanitari. A Mountain View, dunque, elevano una nuova enorme muraglia contro le notizie false che alimentano odio e paura.

