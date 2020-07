Giulia De Lellis preoccupa i fans: la show girl, infatti, dovrà operarsi. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore direttamente via Instagram, con la 24enne apparsa anche abbastanza scossa.

Giulia De Lellis dovrà operarsi. A rivelarlo, via Instagram, è direttamente la show girl romana. La 24enne aveva già accennato in passato ad alcuni problemi di salute, ma nelle ultime ore, dopo un’importante visita di controllo, ha deciso uscire allo scoperto direttamente via video.

Seduta sul divano e visibilmente scossa, la fidanzata di Andrea Damante rivela la necessità di un intervento al naso: “Raga, scusatemi per i capelli e per l’assenza ma sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlo da un po’. Diciamo che poteva andare peggio… mi sono cag**a addosso tutto il giorno, perdonatemi per il termine ma ho avuto un’ansia terribile”, ammette.

La situazione è la seguente: “Poteva andare peggio ma me la caverò con un’operazione al naso, poi non so quante sedute dalla logopedista, vari trattamenti e cose varie ma c’è sempre chi sta peggio… quindi va bene così”.

Bene così in fondo, considerando le tante brutte notizie che si ricevono quotidianamente: “Non mi lamento, appena tornerò a Milano mi organizzerò per sistemare questa cosina. Ora sono un po’ rincoglionita perché mi hanno infilato un tubicino fastidiosissimo e dolorosissimo nel naso. Sono mezza scioccata”, conclude l’ex gieffina.

