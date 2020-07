Un uomo di 42 anni è stato pestato a sangue durante una furiosa lite nata con un conoscente per strada nel centro di Gallarate

Poco dopo le 10 di mattina il centro di Gallarate è stato teatro di una furiosa lite culminata con il pestaggio di un uomo di 42 anni. La violenza a cui hanno assistito diversi testimoni si è consumata nella zona di Largo Camussi nei pressi della basilica di Santa Maria Assunta. Dalle prime ricostruzioni la lite sarebbe nata tra due conoscenti e degenerata in un vero e proprio pestaggio. Il 42 enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza all’Ospedale di Gallarate. Pur essendo in pessime condizioni a causa della violenza dei colpi subiti l’uomo è risultato però sempre cosciente. Dalle prime impressioni però il 42enne sarebbe in condizioni gravi ma che non destano preoccupazioni per la sua vita. L’aggressore intanto è già stato individuato dalle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un conoscente della vittima già noto per aver avuto in passato precedenti penali.

La brutale aggressione a Gallarate

I tanti che stamattina si trovavano nei pressi dei portici nella zona di Largo Camussi hanno assistito ad una scena davvero da dimenticare. La lite che si è accesa per strada tra i due uomini, che a quanto pare si conoscevano, è degenerata dopo pochi minuti. Da lì l’aggressore, un uomo con precedenti penali, avrebbe iniziato ad accanirsi con violenza contro il 42enne mettendo in atto un vero e proprio pestaggio. I testimoni hanno riferito che a causa dei colpi il sangue dell’uomo ha in pratica ricoperto la strada.

