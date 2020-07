In Francia, è stata annunciata la prossima costruzione di una sala cinematografica costruita ispirandosi al Senato Intergalattico di Star Wars.

In Francia si sta costruendo una sala cinematografica sull’esempio del Senato Intergalattico di Star Wars. Il progetto è stato affidato all’artista Oma Cinema e all’architetto Pierre Chican. La presentazione è avvenuta sul sito della compagnia che lo sta finanziando tramite un comunicato ufficiale. In questo, viene spiegato che “visto che le sale cinematografiche costruite da più di 50 anni sono simili e riproducono lo stesso tipo di seduta per il pubblico, questa nuova idea di sala crea un’esperienza cinematografica allo stesso tempo intima, spettacolare e coinvolgente, in cui ogni posto è il posto migliore”. L’inaugurazione è prevista per il 2021. La sale saranno progettate per supportare tutti i tipi esistenti di proiezione sonora e digitale. L’annunciato è stato accolto con molti entusiasmo sui social network, in particolar modo su Twitter. È stato qui che alcune persone hanno fatto notare l’incredibile somiglianza con il Senato Intergalattico di Star Wars.

Francia, inaugurato il primo cinema galleggiante della storia

La Francia si conferma come un paese pioniere delle sperimentazioni architettoniche nel mondo dell’arte. Questo nuovo progetto si affianca ad un’altro che doveva essere inaugurato quest’anno, ed è stato ritardato soltanto dall’avvento dell’epidemia di coronavirus. Sulle rive del Senna è stato infatti progettato il primo cinema galleggiante sull’acqua. Gli spettatori avranno la possibilità di assistere a una proiezione audiovisiva sopra 23 imbarcazioni elettrificate. Centocinquanta posti saranno inoltre riservati ai cittadini gratuitamente. Il primo film che verrà proiettato sarà le Grand Bain di Gilles Lellouche. Il progetto è stato ideato all’interno della rassegna Paris Plages. Questo, è un evento che viene organizzato ogni anno dalla città di Parigi per promuovere il cinema d’estate.

