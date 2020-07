Fortnite si aggiorna ancora. Questa mattina, i server sono andati offline per far spazio alla patch 13.30. Ecco tutte le novità apportate da Epic Games

Passano i mesi, ma Fortnite rimane il videogame più giocato al mondo. Il battle royale conta un numero di utenti inimmaginabile, grazie alla semplicità del gioco e ai tantissimi aggiornamenti che Epic Games applica di volta in volta. Anche questa mattina, gli utenti hanno trovato una piacevole sorpresa: i server offline.

Questo perché, come di consueto, la software house utilizza l’orario mattutino europeo per l’installazione di nuove patch di gioco. Questa volta, è toccato alla 13.30, che avrà diverse novità. Epic Games si è concentrata principalmente sulla modalità Salva il Mondo, ma anche il battle royale avrà alcune chicche che potrebbero far molto piacere a tutti gli utenti del videogioco.

Fortnite, arriva la patch 13.30: tutte le novità

Le novità applicate a Fortnite con la patch 13.30 sono molte, e decisamente interessanti. Come già detto, Epic Games si è concentrata principalmente sulla modalità Salva il Mondo, dove ha introdotto la funzione di ripristino “Ventura”. I Comandanti saranno così in grado di rivivere livello e progressione di risorse. A partire dalle 2 del 28 luglio, tutti i videogiocatori della modalità potranno prender parte alla prima Ventura stagionale, in programma nella nuova zona Desolazione Devastata.

Per quanto riguarda il battle royale, la novità principale è essenzialmente una: l’aggiunta delle stazioni di servizio. Questa è un preambolo di ciò che succederà nelle prossime settimane, ossia l’introduzione dei veicoli da utilizzare in giro per la mappa. I benzinai serviranno per fare rifornimento, e poter così viaggiare più velocemente in cerca di nemici da uccidere. Epic Games ha anche introdotto ben 3 modalità a tempo limitato: Payback, Catch e One Shot.

