Forte e strano sfogo di Elodie sulle sue Instagram Stories. Preoccupazione tra i fan che temono per la loro cantante preferita a poco dall’uscita del suo singolo

Il mondo dello spettacolo ha risentito in particolar modo del periodo del lockdown. Chi più, chi meno, gli artisti di ogni campo sono stati sottoposti a forte stress – paradossalmente in un periodo fermo totale – mentale e fisico che li ha portati ad un più complicato recupero.

Tuttavia Elodie non ha rinunciato al suo pezzo dell’estate con Takagi & Ketra, Mariah, Gipsy Kings, Nicolás Reyes e Tonino Baliardo. “Ciclone” infatti è una delle hit più ballate e cantate di quest’estate 2020 un po’ atipica. Nonostante il ritorno in scena, Elodie si è mostrata parecchio stressata.

Elodie, il duro sfogo su Instagram

Elodie, la giovane cantante romana di soli 30 anni, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non ha retto lo stress a cui è sottoposta. Pur non vincendo il talent show, ma arrivando seconda dietro Sergio Sylvestre, ha lasciato una forte impronta nel panorama musicale italiano tanto da essere spesso in cima alle classifiche per i suoi singoli. Nota la sua relazione con il rapper siciliano Marracash con il quale ha duettato in una delle sue hit estive degli anni passati.

Tuttavia la cantante non se la sta passando proprio bene nell’ultimo periodo, anzi. Duro e preoccupante lo sfogo che poco fa ha fatto sul suo profilo Instagram tramite le storie. “Sono molto stressata, ho tantissime cose da fare – commenta Elodie su Instagram – oltretutto, ultimamente sono troppo nervosa. Forse avrei bisogno di rilassarmi, devo imparare a gestire la mia rabbia”. Un messaggio che lascia nello sconcerto i migliaia di fan: “Reagisco sempre con rabbia, lo sto dicendo ad alta voce ed a tutti voi per renderlo reale e risolvere questo brutto problema”.