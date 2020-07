Coronavirus, Regione Lazio: mascherine obbligatorie per la movida. La decisione servirebbe a scongiurare un aumento dei focolai come in Catalogna

I nuovi casi di positività che stanno coinvolgendo l’Europa pongono una riflessione obbligatoria: cosa si può fare per evitare una risalita delle infezioni. La Regione Lazio sembra aver individuato nel ritorno all’uso delle mascherine obbligatorio nelle zone della movida, la soluzione per contenere eventuali rischi.

Il buonsenso a cui tutti siamo stati chiamati nel corso delle ultime settimane ha portato a risultati alterni. La sensazione diffusa è che un pizzico di lassismo nell’osservanza dei regolamenti sanitari abbia coinvolto le persone dopo i mesi del lockdown. Ecco allora il bisogno di un passo indietro, anticipando un peggioramento che anche e soprattutto a livello economico non potremmo permetterci.

L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha sottolineato l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Durante un’intervista a Rai Radio 1, si dice espressamente: “Abbiamo un problema con la movida e potremmo prendere una decisione simile a quella adottata a Capri“.

Coronavirus, Regione Lazio: mascherine obbligatorie per la movida

Proprio a Capri negli scorsi giorni l’utilizzo delle mascherine è tornato ad essere obbligatorio anche all’aperto, nelle zone coinvolte dalla movida e in determinati orari.

D’Amato avverte: “Dobbiamo evitare di arrivare alla situazione in cui si trova attualmente la Catalogna. Fino ad ora il richiamo al senso di responsabilità non ha avuto l’effetto sperato“.

Poi una battuta sulla possibilità di effettuare dei test rapidi a campione per chi arriva a Fiumicino da zone ritenute a rischio.

“Lo scalo aeroportuale della capitale è il più trafficato d’Italia e stiamo pensando di controllare con dei tamponi rapidi i voli da Paesi potenzialmente pericolosi. Dobbiamo evitare un altro caso Bangladesh. Ci risulta nelle ultime ore un problema col Pakistan, dobbiamo riuscire a bilanciare diritto alla salute col diritto dei cittadini a viaggiare“.

