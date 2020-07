Coronavirus, in Argentina la situazione è in netto peggioramento. Nelle ultime 24 ore, sono morte 113 persone.

L’emergenza Coronavirus continua ad essere un problema decisamente serio in tutto il mondo. In Europa i numeri sono in leggero rialzo, e alcuni paesi stanno applicando nuove misure restrittive. La situazione rimane fuori controllo in America, sia negli Stati Uniti che nel sud del continente.

In America Latina, il Brasile rimane il territorio maggiormente colpito dalla pandemia. I numeri sono in continuo aumento, e la situazione è tutt’altro che sotto controllo. Ma non è il solo paese ad essere seriamente interessato dalla malattia. Anche in Argentina, come riportato dall’Ansa, i dati relativi ai contagi e ai decessi sono in crescita. Nelle ultime 24 ore, ci sono stati ben 113 morti, il numero più alto da inizio marzo. In totale, sono 2373 le vittime.

Coronavirus, Argentina nel caos: “Il focolaio è Buenos Aires”

113 decessi nelle ultime 24 ore. Un dato eloquente, che fa capire la gravità dell’emergenza Coronavirus in tutto il territorio sudamericano. Con 2373 vittime totali, l’Argentina è il sesto paese più colpito dalla pandemia in America Latina, dietro solo a Brasile, Perù, Cile, Messico e Colombia. Il ministro della Sanità, riporta l’Ansa, ha commentato i recenti numeri e ha cercato di tranquillizzare la popolazione argentina. “Il focolaio è Buenos Aires e la sua provincia immediata” spiega il ministro: “Più del 92% dei casi che si registrano ogni giorno arrivano dalla capitale“.

Intanto, per ciò che concerne le persone ricoverate in terapia intensiva, i dati parlano di 853 pazienti in ospedale. La situazione sanitaria è però abbastanza sotto controllo, considerando che il 55,6% dei letti in terapia intensiva di tutta l’Argentina sono occupati, con una disponibilità pari ancora a poco meno della metà del totale.

