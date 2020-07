Calciomercato, Cavani lascerà il Psg al termine di questa stagione. Per lui, oltre a diversi club di Serie A, si è fatta avanti un’altra clamorosa pretendente: di chi si tratta

Edinson Cavani è pronto ad una nuova avventura. Il giocatore lascerà il Psg a scadenza di contratto, ed è pronto a fare innamorare un’altra piazza europea. Su di lui, ci sono tanti club pronti a fare follie pur di averlo in rosa. Si prospetta una sessione di calciomercato di fuoco.

Nelle settimane passate, si è parlato di diversi club interessati al Matador. Da un clamoroso ritorno al Napoli all’Atletico Madrid, fino alla Roma e all’Inter. A tutti questi club, pochi minuti fa se n’è aggiunto un altro, ed è clamoroso. A darne l’annuncio in diretta su Sky Sport, il presidente dell’ambizioso club, che vuole arrivare in pochi anni ai vertici del calcio europeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juve, un big al posto di Sarri: ha detto sì!

Calciomercato, per Cavani spunta una nuova pretendente: il Leeds sul giocatore

Avrebbe sicuramente del clamoroso: Edinson Cavani al Leeds. Il club allenato da Marcelo Bielsa è fresco di promozione in Premier League, e di certo non vuole fare la figura della comparsa nella massima competizione inglese. Intervenuto su Sky Sport 24, il presidente del club Andrea Radrizzani ha parlato – tra le altre cose – anche degli obiettivi di mercato, menzionando proprio il nome del Matador. “Cavani potrebbe essere il giocatore giusto per noi. Non è ho ancora parlato con Bielsa” racconta il presidente a Sky Sport: “Ma potremmo fare un tentativo per portarlo in Inghilterra per la prossima stagione“.

La concorrenza sul giocatore, però, rimane agguerrita. L’Atletico Madrid è stato ad un passo dalla firma, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Il Napoli difficilmente farà un secondo tentativo, considerando il rinnovo di Dries Mertens e la trattativa in fase avanzata con Victor Osimhen. Resta l’Inter di Conte, in cerca di un vice Lukaku, o la Roma di Fonseca, che potrebbe dire addio ad Edin Dzeko. Sarà tutto deciso nella prossima sessione di calciomercato.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ramsey pedina di scambio per avere l’attaccante