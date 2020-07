Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe pronto a sacrificare Ramsey pur di arrivare al bomber desiderato

La Juventus è alla continua ricerca di un attaccante che dovrà prendere il posto del partente Higuain. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti a sacrificare anche Aaron Ramsey pur di arrivare al bomber. Attualmente il nome in pole è quello di Raul Jimenez e dietro la trattativa per il messicano ci sarebbe l’agente Jorge Mendes pronto a fare in modo che tutto vada per il verso giusto. Il Wolverhampton lo valuta 50 milioni di euro, ma Ramsey potrebbe abbassare la sua valutazione.

Ad ogni modo il direttore sportivo Fabio Paratici, qualora la trattativa non dovesse andare in porto, avrebbe altri profili per i quali sondare il terreno. Tra questi Arek Milik del Napoli, sul quale c’è anche la Roma, e Dzeko, di proprietà proprio dei giallorossi.

LEGGI ANCHE—> Juventus-Lazio 2-1: highlights, voti e tabellino

Calciomercato Juventus, passi in avanti per Zaniolo

Nelle ultime ore il rapporto tra Zaniolo ed il resto del gruppo, compreso l’allenatore, si sarebbe deteriorato. Il ragazzo, rimasto moralmente solo, si avvicina dunque alla cessione. Juventus ed Inter sono i club maggiormente in pressing sul calciatore, però visionato anche dal Tottenham.

I giallorossi sperano dal suo addio di guadagnare quanto più possibile, cercando di scatenare un’asta la cui base possa essere di almeno 60 milioni di euro. I bianconeri, rispetto ai nerazzurri, sono in vantaggio. L’Inter infatti, nella stessa posizione, ha già un elemento come Eriksen sul quale c’è già aria di cessione.

L’alternativa della Vecchia Signora sulla trequarti si chiama Kai Havert di proprietà del Bayer Leverkusen, ma pare che il Chelsea sia vicinissimo al suo acquisto.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juve, un big al posto di Sarri: ha detto sì!