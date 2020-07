Pescara, calcio dilettantistico in lutto: il calciatore Luca Iannamorelli è morto a 30 anni dopo aver combattuto per mesi contro la leucemia.

Il mondo dello sport saluta il giovane Luca, morto a soli 30 anni. Come riporta Il Mattino, il calciatore è morto all’ospedale di Pescara, dove era ricoverato per affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia. Luca, di ruolo attaccante, era molto noto in Abruzzo ed era diventato un vero e proprio punto di riferimento per le serie minori.

Luca Iannamorelli era attualmente tesserato per la Polisportiva Morronese. Negli ultimi anni aveva militato anche nelle fila dell’Aurora Sulmona. La malattia lo aveva purtroppo fermato dal 2019, quando il suo fisico aveva iniziato ad indebolirsi. Come riporta Il Mattino, il suo ultimo gol risale allo scorso 6 ottobre.

A prender parola su quanto accaduto è intervenuto il capitano della Polisportiva Morronese capitano Matteo Liberatore, che ha ricordato il giovane Luca come un vero e proprio guerriero: “Ha lottato tanto così come faceva in campo”. Anche il presidente della squadra ha espresso parole commosse per ricordare il giovane attaccante: “Lo ricordiamo con la gioia di vivere ed il sorriso che trasmetteva sia dentro che fuori dallo spogliatoio”.

Prima di vestire la maglia della Morronese, Luca Iannamorelli aveva militato in Seconda e in Terza Categoria con l’Aurora Sulmona, segnando, complessivamente, 24 reti. Passato alla Morronese nella stagione 2017/2018, Luca ha realizzato 14 reti, divenendo un punto di riferimento per la squadra. Il mondo dello sport, e del calcio, in particolare, saluta con commozione il giovane attaccante.

