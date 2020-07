In Basilicata, 36 migranti che erano sbarcati a Lampedusa lo scorso 11 luglio, sono risultati positivi al coronavirus.

In Basilicata, 36 migranti sono risultati positivi al coronavirus. Di questi, ventisei si trovavano a Potenza mentre i restanti dieci in provincia di Matera. A confermare la notizia è stata la task force regionale. I migranti erano arrivati a Lampedusa lo scorso undici luglio e quattro giorni dopo si erano recati a Potenza per essere accolti in due diverse strutture. Qui sono stati sottoposti al tampone. Una volta scoperta la loro positività, sono stati posti in quarantena e si trovano adesso sotto la responsabilità dell’unità speciale Covid di Potenza.

I migranti dopo essere arrivati a Lampedusa, inizialmente erano stati trasferiti ad Agrigento. In seguito è arrivata la decisione di trasferirli in territorio lucane. Una volta arrivate nella struttura, il 17 luglio sono stati effettuati i primi tamponi. Tutti gli operatori sono risultati negativi, mentre tre dei migranti invece sono risultati positivi.

Lampedusa, ieri la visita del Ministro Lamorgese

Nella giornata di ieri, la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese si è recata a Lampedusa. Qui ha incontrato il sindaco Totò Martello e le forze dell’ordine dell’isola. Nel suo intervento, la Lamorgese ha voluto rassicurare il sindaco che l’attenzione del governo su Lampedusa è “massima”, e che si sta varando un apposito protocollo di sicurezza per fare in modo che chi arriva sull’isola sia immediatamente sottoposto al test sierologico.

Già la scorsa settimana, a chiedere l’intervento del governo era stato il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci, che aveva paventato la proclamazione dello stato di emergenza. Il timore è che l’emergenza immigrazione che si vive da anni a Lampedusa possa far scoppiare un vero e proprio focolaio all’interno dell’isola.

