Gli orsi polari, animali simbolo dei ghiacci perenni, rischiano l’estinzione prima di quanto si ipotizzasse. Oltre all’innalzamento delle temperature pesa il poco cibo disponibile.

Gli orsi polari rischiano di sparire dal pianeta entro la fine del secolo. E’ quanto tristemente emerge da uno studio pubblicato di recente su Nature Climate Change, in cui si analizzano nel dettaglio le cause di questa possibile tragedia ambientale. A monte del problema, come facilmente intuibile, il surriscaldamento globale e il conseguente scioglimento del ghiaccio marino. Questo spinge inevitabilmente gli orsi verso l’entroterra, dove però scarseggia il cibo.

Gli esemplari adulti sempre più spesso soffrono la fame, inficiando così la capacità delle madri – ad esempio – di produrre il latte grasso necessario per nutrire i piccoli. Il cibo preferito di questi grandi predatori sono infatti le foche, ricche di grasso; la caccia tuttavia richiede lunghi appostamenti tra i ghiacci, e con il progressivo scioglimento di questi ultimi il tutto si complica inevitabilmente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cambiamento climatico, al Polo Sud la temperatura sale al triplo della velocità

Orsi polari a rischio estinzione, insieme ai ghiacci sparisce anche il cibo

Un digiuno prolungato può quindi portare all’abbassamento dell’apporto di grassi oltre una soglia critica che, se superata, mette a repentaglio la sopravvivenza degli esemplari adulti e ancor più dei cuccioli, dipendenti dal latte materno fin quando non in grado di cacciare autonomamente. Questa soglia, si apprende dallo studio, è stata già superata in diverse sottopopolazioni di orsi, arrivando a coinvolgere anche l’80% del totale degli esemplari. Le prime vittime di questa situazione, come dicevamo, sono i cuccioli, fondamentali per la conservazione della specie.

Gli scienziati hanno analizzato questi dati prendendo in considerazione diversi modelli matematici, in grado di prevedere i futuri giorni senza ghiaccio nei territori abitati dagli orsi. Il quadro che ne esce è sconfortante, con l’anno 2100 come deadline per la sopravvivenza della specie. Gli stessi modelli tuttavia, se applicati a scenari con ridotte emissioni nell’atmosfera, mostrano qualche speranza: interventi massivi per arginare il cambiamento climatico, e quindi lo scioglimento del ghiaccio marino, sarebbero in grado di preservare la sopravvivenza di questi grandi predatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cambiamento climatico, è stato l’Aprile più caldo di sempre