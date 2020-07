Addio a Maurizio Pieroni: il politico dei Verdi aveva 69 anni. Era stato uno dei fondatori del partito e loro Capogruppo in Senato

Se n’è andato oggi un esponente storico del partito dei Verdi Italiani, Maurizio Pieroni. Il co-fondatore del movimento ecologista aveva 69 anni ed era stato Capogruppo al Senato per lungo tempo. A renderlo pubblico attraverso una nota stampa, è stato l’Esecutivo Nazionale della Fondazione dei Verdi. Non è stata condivisa la causa del decesso.

Nel ricordo si legge: “Ci ha lasciato uno storico fondatore dei Verdi, tra i promotori delle primissime Liste fin dall’inizio degli anni ’80 del secolo scorso”.

“Aveva partecipato al processo costituente della Federazione delle Liste Verdi (1986) e poi dei Verdi (1990). E’ stato eletto deputato nell’XI Legislatura (1992-94) e poi per due mandati consecutivi al Senato, nella XII (1994-96) e nella XIII Legislatura (1996-2001). Durante questa sua ultima carica Maurizio Pieroni venne eletto capogruppo dei Verdi al Senato, facendo parte assieme a Marco Boato della Commissione per le riforme costituzionali presieduta da Massimo D’Alema“.

L’opera politica di Maurizio Pieroni ha riscosso un particolare successo per lo sviluppo sociale del Partito dei Verdi e la sua credibilità a livello europeo.

Negli ultimi anni era rimasto più defilato a livello di ruoli ma sempre centrale per ciò che concerne l’indirizzo ideologico da seguire. Un vero punto di riferimento per i più giovani.

“I Verdi italiani lo ricordano come un ecologista sempre in prima linea e con grande passione. E’ stato protagonista di innumerevoli iniziative sia nella società civile sia all’interno del Parlamento. Ai suoi familiari e amici più stretti va il nostro rimpianto e il nostro affettuoso ricordo“. Questo l’ultimo pensiero dei suoi colleghi in politica.

