C’è un modo per ascoltare le note vocali su Whatsapp senza però che all’altro il messaggio risulti visualizzato: tutti i dettagli

Le note vocali ad oggi hanno superato per frequenza anche l’invio di messaggi testuali perché più diretti e pratici da mandare: è possibile mandarli anche mentre si guida senza distogliere lo sguardo dalla strada. Inoltre si possono anche ascoltare senza dover tenere gli occhi sul cellulare. Nonostante ciò, spesso rimandiamo l’ascolto per evitare di essere obbligati a rispondere subito o dare spiegazioni in merito.

Whatsapp, pronto l’aggiornamento per l’ascolto delle note vocali

L’applicazione di messaggistica leader al mondo, con il nuovo aggiornamento, permetterà di premere play direttamente dalla notifica nella tendina del cellulare. In quel caso, dopo l’ascolto, il mittente non vedrà la spunta blu che indica la conferma di lettura.

Grazie a quest’ultimo upgrade, all’utente sarà garantita la propria privacy. In questo modo chiunque potrà ascoltare la nota nel momento che preferisce senza sentirsi obbligato a rispondere. L’aggiornamento al momento è già disponibile per gli iPhone che hanno le ultime versioni di iOS e per gli smartphone Android di ultima generazione. Nelle prossime settimane, invece, il numero di utenti sarà gradualmente ampliato.

Intanto l’azienda annuncia ufficialmente l’arrivo di una nuova funzione per Whatsapp Business. Si tratta del codice QR per le aziende.

New WhatsApp Business features! QR codes make it easier to start a chat with a business and catalog sharing lets you discover what they offer. pic.twitter.com/ruqSPsm01o — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 9, 2020

