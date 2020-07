A Varese un uomo ha deciso di suicidarsi dentro la propria auto uccidendo anche la figlia disabile, cieca dalla nascita.

In provincia di Varese, un uomo di 74 anni si è suicidato uccidendo anche la figlia, affetta da disabilità al 100 per cento. Lo ha fatto utilizzando i gas di scarico della sua automobile, posteggiata nella sua casa di campagna. L’uomo era gravemente malato da molto tempo così come la moglie, alla quale ha lasciato un messaggio di addio. A trovare i due corpi senza vita è stata la nipote.

Secondo quanti si apprende da una prima ricostruzione svolta dagli inquirenti, l’anziano non accettava l’idea di morire e lasciare sola la figlia, che era cieca dalla nascita.

L’uomo l’ha portata in campagna con la scusa di andare a vedere un concerto

Così ha deciso di compiere un gesto atroce ed estremo. Con la scusa di portarla a vedere un concerto di musica classica, l’ha invece condotta nella loro casa in campagna. Dopo essere arrivata sul luogo, ha stordito la figlia facendogli assumere del Valium. A quel punto, ha chiuso il garage e aperto i gas di scarico. Sembra inoltre che abbia atteso la morte e consumato l’omicidio della figlia, ascoltando un cd di musica classica.

È stata la nipote a chiamare il 118, anche se purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. La donna era andata infatti a cercarli dopo che la zia si era accorta della loro sparizione. La moglie dell’uomo era ormai da diverso tempo costretta a letto a causa di una grave malattia.

