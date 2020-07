Val Seriana, sassi lanciati in superstrada: colpita auto con bimbo di 3 mesi. Il parabrezza della macchina in cui viaggiavano la madre, il padre e il piccolo, è stato infranto

Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato in Val Seriana, sulla superstrada all’altezza della galleria di Montenegrone. Una famiglia di tre persone, madre, padre e figlioletto di 3 mesi, viaggiava a bordo della propria automobile domenica pomeriggio, quando è stata colpita da un sasso proveniente dal cavalcavia. Elena Zanga, la mamma in questione, ha deciso di denunciare il tutto attraverso un lungo post su Facebook.

“Ieri abbiamo avuto una brutta esperienza in auto mentre uscivamo dalla galleria Montenegrone in Val Seriana. Qualcuno ha avuto la bella idea di lanciare un sasso grosso come un pompelmo dal cavalcavia. Miracolosamente il mio neonato di neanche tre mesi non si è fatto niente, così come noi. Ci vuole tanta cattiveria e stupidità per fare una cosa del genere. Grazie a dio è stata evitata la strage“.

Elena Zanga è piuttosto conosciuta sui social come personal trainer di successo e body builder. Il suo messaggio ha raccolto una vasta eco con molti commenti di sostegno a lei e alla sua famiglia. Purtroppo l’incubo dei sassi del cavalcavia, che per anni aveva terrorizzato gli automobilisti delle autostrade italiane, è tornato d’attualità. Pochi giorni fa infatti, un fotografo di Ranica (provincia di Bergamo) è stato colpito da un sasso sul tetto della propria macchina. Il fatto è avvenuto all’altezza dell’Esselunga di Nembro, poco dopo le 8.30 del mattino. fortunatamente anche in quel caso nessuno è rimasto ferito.

