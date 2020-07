Dopo i vertici Ue, il premier Conte si auspica due soluzioni: sussidi da 400 o 390 miliardi. Intanto il capo del Consglio, Michel, elabora due proposte.

Nella notte c’è stato un nuovo vertice Ue, con il capo del Consiglio, Charles Michel, che ha convocato tutti i premier in separata sede, compreso Giuseppe Conte. Michel sta elaborando diverse soluzioni, per cercare un compromesso che metta tutti d’accordo. Stamattina infatti il portavoce di Michel, Barend Leyts, ha comunicato attraverso il proprio profilo Twitter che oggi alle ore 16 ci sarà un nuovo vertice. Così il tweet di Leyts ha dato il via alla quarta giornata di negoziati.

Update 4pm is new timing for #EUCO plenary meeting https://t.co/nFMbwjQNv3 — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020

Per Conte questo è il momento in cui tutti gli incontri diventeranno più risolutivi. Il premier poi si è augurato che le intense negoziazioni degli ultimi giorni, si trasformino finalmente in soluzioni nel vertice che avverrà oggi alle 16. Conte ha poi rilasciato alcune indiscrezioni, prima del suo rientro in albergo. Infatti il premier ha dichiarato che Michel proporrà una soluzione con riduzione dei grants a 400 e 390 miliardi.

Secondo le voci che trapelano dall’ultimo consiglio, infatti, le parti si stanno lentamente avvicinando, con Svezia, Danimarca e Finlandia che stanno ammorbidendo le loro posizioni. L’unico a rimanere scettico è il premier olandese Mark Rutte, che è a capo dei paesi nordici. Vedremo se dopo lo scontro con Conte si avvicinerà anche il premier olandese ad una soluzione.

Vertice Ue, Conte e la lunga notte di trattative: la situazione

E’ stato un vertice ricco di tensioni quello avvenuto nella notte. Infatti, secondo alcune voci, c’è stato un Emmanuel Macron scatenato, che ha attaccato a più riprese i paesi frugali. Il capo dell’Eliseo si è prima scagliato contro il presidente austriaco, Sebastian Kurz, che aveva lasciato la riunione per rispondere al telefono.

Poi, sempre Macron, ha sferrato un pesante attacco contro Mark Rutte, presidente dei Paesi Bassi. Infatti il leader francese ha puntato il dito contro Rutte, affermando che la sua strategia ricorda quella di David Cameron quando negoziava in vista del referendum sulla Brexit, strategia che tra l’altro non ebbe i frutti sperati.

Ad intervenire a favore di Macron, ci ha pensato anche Angela Merkel. La cancelliera tedesca, infatti, ha respinto il tentativo dei paesi frugali di spostare il dibattito sulle risorse del Recovery Fund e del Bilancio Ue 2021-2027.

Infine è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte, che condividendo la linea di pensiero di Macron, ha sottolineato quanto siano importanti i sussidi, per aiutare i paesi che hanno più difficoltà con la crescita economica. Vedremo se nella giornata di oggi si giungerà ad una soluzione o se ci vorranno altri vertici prima di trovare un compromesso che accontenti tutti.

L.P.

