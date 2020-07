Trieste, l’ex fidanzata frequenta un altro uomo: si getta dal sesto piano. Il 29enne, precipitato da un’altezza di 20 metri, è morto sul colpo

Una tragedia si è consumata nelle ultime ore a Trieste. Un ragazzo di 29 anni, in preda ad un raptus di gelosia si è lanciato dal balcone del sesto piano dopo aver scoperto la nuova relazione dell’ex fidanzata. Daniel Ronconi, la vittima, è morta sul colpo.

Il ragazzo si trovava nell’appartamento di via Giulia, dove vivevano l’ex compagna e la loro bambina di tre anni. Dopo una discussione si è lanciato da un’altezza di circa 20 metri, ponendo fine alla sua vita.

Secondo la ricostruzione de “Il Piccolo” il giovane aveva trovato la partner a letto con un altro uomo, andando su tutte le furie e scatenando un iniziale litigio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Varese, si suicida insieme alla figlia disabile: la ricostruzione

Trieste, l’ex fidanzata frequenta un altro uomo: si getta dal sesto piano

La procura di Trieste ha aperto un’inchiesta per chiarire i fatti. I due uomini avrebbero avuto una violenta lite prima del tragico gesto, con la ragazza che si sarebbe messa in mezzo per separarli. Intanto è stata chiesta l’autopsia sul corpo della vittima per accertare al meglio la dinamica della morte.

Secondo quanto raccontato dal ragazzo aggredito in casa, lo scontro tra i due è stato piuttosto violento.

“Mi ha preso a pugni in faccia prima che lei ci separasse. Le ha urlato contro ‘Ti ho beccata’ e poi si è buttato dal balcone. Avrei preferito che continuasse a picchiare me piuttosto che compiere un gesto del genere“.

Una scena che difficilmente riuscirà a dimenticare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Val Seriana, sassi lanciati in superstrada: colpita auto con bimbo di 3 mesi