Terremoto in Italia, trema ancora la terra: salgono a sei le scosse del giorno. L’ultima si è verificato nella parte meridionale del Bel Paese. Ecco dove e con quale intensità.

Nuova scossa terremoto quest’oggi in Italia. Il sisma, riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registrato poco fa alle 19.54. La magnitudo è stata di 3.2.

Terremoto in Italia, è il sesto del giorno

L’epicentro dell’evento è il mar Tirreno nella sua zona meridionale, dunque vicino alla Sicilia. Le coordinate geografiche, intesi come latitudine e longitudine, rispondono a 38.59 e 12.46 con una profondità di 25 km. La scossa è stata localizzata a 63 chilometri a Nord di Trapani, a 88 chilometri a Nord di Marsala e a 95 km a Nord-Est di Palermo.

Si tratta della sesta scossa in giornata per il terremoto nostrano. Un primo evento è stato captato questa mattina a Massa di Somma a Napoli con un terremoto di magnitudo 2.2, la cui stessa intensità si è ripetuta circa un’ora e mezza più tardi a Cervere a Cuneo. Uno spostamento tellurico è avvenuto invece alle 10.40 a Pieve Santo Stefano ad Arezzo.

Nuovi eventi direttamente in serata come quello a Visso in provincia di Macerata da 2.7 alle 18.19, quello di di 2.1 a Massa Martana a Perugia di un’ora più tardi e infine appunto quest’ultimo in pieno mare. Gli esperti tuttavia rassicurano: nessuna minaccia, è tutto nella norma.

