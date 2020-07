Un uomo viene sorpreso dalle telecamere per ben 80 volte a gettare illegalmente nei cassonetti rifiuti speciali e pericolosi

E’ stato ripreso per 80 volte dalle telecamere del Comune mentre gettava illegalmente rifiuti speciali e pericolosi a Nord-Ovest di Roma. L’uomo, dopo essere stato identificato, ha ricevuto una dura sanzione dal Nucleo Ambiente e Decoro dei vigili urbani. La Procura di Roma, inoltre, ha disposto il sequestro di furgoni per l’illecito smaltimento di rifiuti.

Roma, uomo beccato a gettare illegalmente rifiuti: parla la Raggi

La sindaca della Capitale, Virginia Raggi, con un post su Facebook è intervenuta sulla questione: “Le immagini parlano da sole. E’ un incivile seriale. La procura di Roma ha disposto il sequestro dei furgoni utilizzati per lo smaltimento illecito. Un grazie va agli agenti del Nad per l’intervento, tutte le associazioni e i singoli cittadini che, ogni giorno, ci aiutano in questa battaglia contro chi sporca la nostra città”.

