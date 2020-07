Drammatico episodio avvenuto a Roma. Due operai di 29 e 53 anni sono morti in un cantiere, dopo essere caduti da oltre 20 metri

Questa mattina, intorno alle ore 10:45, Piazza Ludovico Cervia (a Roma) è stata teatro di un terribile episodio. Due operai, che si trovavano all’interno di un cantiere edile, hanno fatto un volo di oltre 20 metri e sono morti sul colpo. Erano cittadini italiani e avevano 29 e 53 anni.

Subito dopo il drammatico impatto, i soccorsi sono giunti sul posto per tentare in qualche modo di salvare i due, ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le verifiche per ricostruire la vicenda che ha portato alla morte improvvisa dei due uomini, ma al momento nessuno si vuole sbilanciare. Nelle prossime ore, fanno sapere i Vigili del Fuoco, arriverà il magistrato per mettere in sicurezza l’intera area.

Roma, incidente in un cantiere: la prima ricostruzione

Al momento sono ancora in corso le indagini sul posto, per tentare di ricostruire l’episodio che ha portato alla morte di due operai di 29 e 53 anni, precipitati da oltre 20 metri in un cantiere di Roma. Come riportato da RomaToday, le autorità hanno dato una prima versione dei fatti, ancora da verificare. Sembrerebbe che i due fossero intenti a tagliare una trave in cemento, quando sono caduti dall’ottavo piano dell’appartamento in costruzione.

Ancora da capire, tuttavia, i motivi che hanno poi portato alla caduta. Una volta aver constatato il decesso delle due vittime, i corpi sono stati messi a disposizione delle Autorità Giudiziarie. Anche la Scientifica e gli agenti Spresal sono arrivati al cantiere in zona Piazza Ludovico Cervia.

