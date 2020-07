Il premier italiano Giuseppe Conte ha fatto il punto della situazione a margine della quarta giornata del vertice Ue dedicato al Recovery Fund

Il presidente del consiglio dei ministri italiano, Giuseppe Conte, ha parlato alla stampa a margine del quarto incontro tra i vertici Ue dedicato al Recovery Fund. “Stanotte abbiamo lavorato fino all’alba e direi – annuncia – che c’è stata una svolta. Saremo cauti fino alla fine, ma c’è cauto ottimismo”.

In merito alla governance è stato chiaro: “Non permetterò che un singolo paese abbia la possibilità di essere padrone di un sistema di controllo e verifica. E’ un compito degli organi comunitari”.

All’Italia, paese considerato all’unanimità il più colpito dal Covid in Europa, dovrebbero essere destinati 170 miliardi. In merito a questo è sorto un duro confronto nel quale Conte ha spiegato che “c’è un limite che non va superato per la dignità di tutti. Il piano è stato elaborato dalla Commissione Europa e se vengono immessi ostacoli operativi e di meccanismi che condizionano la sua efficacia, non serve a niente. Tutti sono stati richiamati ad assumersi delle responsabilità. Non stiamo scherzando affatto”.

Recovery Fund, si va verso i 390 miliardi di sussidi

Un accordo va raggiunto “per i cittadini e la gravità delle conseguenze della crisi”. Conte chiede ad alta voce a tutti di non tergiversare perché “nonostante le incomprensioni, ora serve finalizzare il tutto. Dobbiamo rilanciare l’Europa”.

Rispetto ad ieri, ammette il premier, il clima ha subito una svolta grazie ad una posizione più dura di “Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania e anche Grecia”. Nessun negoziato al ribasso quindi, su questo si è inflessibili fa sapere.

La situazione delle ultime ore, però, vede un accordo che va verso i 390 miliardi di sussidi complessivi in cambio di sconti ai paesi frugali (Austria, Svizzera, Olanda e Finlandia).

