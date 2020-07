Punture di api, vespe e calabroni: ecco come ‘dribblare’ il problema senza rischiare di rovinarsi l’estate. Ci sono infatti alcuni ‘trucchetti’ che potrebbero favorire il non incrocio fortuito con questi insetti.

Punture di api, vespe e calabroni, una delle grosse problematiche estive. Tra scampagnate e spazi verdi che si visitano nei giorni di riposo, capita spesso di imbattersi in questi insetti. E se per le zanzare si può tener botta, diventa difficile in questo caso. Anche perché l’attacco, oltre che doloroso, può diventare anche pericoloso per la salute umana.

Punture di api, vespe e calabroni: come evitarle

Questo, infatti, in alcuni casi può portare addirittura al shock anafilattico in caso di reazioni allergiche. E il problema è che al momento è impossibile dichiararne la vulnerabilità prima di un episodio, dunque diventa una roulette russa da evitare assolutamente per evitare in generale problemi.

Ma come farlo? Il primo segreto è individuare i nidi. Se ce ne sono nelle vicinanze, allora è consigliabile fare un giro largo piuttosto che fiancheggiare la zona rossa. Il primo motivo di incursione, del resto, è relativo proprio all’avvicinarsi troppo alla loro prole. Nel caso ci si imbattesse all’improvviso in un esemplare, è raccomandabile di muoversi lentamente senza movimenti bruschi.

Se si è in casa, invece, è da sapere che frutta, liquidi zuccheri, carne e spazzatura attirano parecchio questi. I sacchetti dell’immondizia devono essere ben sigillati, mentre attenzione anche a guanti e stivali da giardinaggio: prima di indossarli nuovamente, è sempre bene scuoterli. Questi insetti, infatti, potrebbero farne un riparo soprattutto in inverno.