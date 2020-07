Una “psicosetta” con a capo un 77enne è stata smantellata dalla polizia, i membri sono accusati tra le altre cose anche di abusi su minorenni

La procura di Torino-Direzione distrettuale Antimafia ha arrestato un uomo di 77 anni considerato a capo di un “psicosetta” ormai definitivamente smantellata. Dopo due anni di indagini la polizia è riuscita infatti ad eseguire 26 perquisizioni individuali e 21 locali tutte distribuite nelle province di Milano, Pavia, Novara e Genova. A capo della setta ci sarebbe appunto un uomo di 77 anni che riusciva ad influenzare un gran numero di adepti risultate in maggioranza donne. All’uomo e ai membri della setta sono accusati di messo in atto diversi orribili reati. Oltre all’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù sono accusati inoltre anche di violenze sessuali. In merito alla contestazione di quest’ultimo reato tra le vittime del 77enne e dei membri della sua setta ci sarebbero anche dei minorenni.

L’orrore per gli abusi della “psicosetta”

Purtroppo la “psicosetta” smantellata dalla polizia lombarda non è l’unico caso accertato in Italia. Solo qualche mese fa, ad aprile, i carabinieri di Bergamo sono riusciti ad arrestare un 50enne che era a capo di una terribile setta. Gli appartenenti erano infatti continuamente sottoposti a maltrattamenti e vessazioni da parte del santone. L’uomo negli anni che vanno dal 2012 al 2014 si è inoltre reso colpevole di abusi sessuali anche nei confronti di due bambini. A quanto pare gli abusi si sarebbero consumati all’interno di due abitazioni nella provincia di Fermo e Ascoli Piceno dove il santone faceva solitamente riunire i suoi adepti.

